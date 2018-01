Belleville HS indoor track and field team posts good results at Essex County Championships

Connect on Linked in

BELLEVILLE, NJ – The Belleville High School indoor track and field teams posted good results at the Essex County Championships on Monday, Jan. 22, at the Ocean Breeze Complex in Staten Islad, N.Y.

The following are their results:

GIRLS

55 METER DASH

7.72 Sara Manning

8.10 Personal Best (PB) Danielle Sharpe

8.27 Gabriela Lopez



200 METER DASH

27.78 Sara Manning

28.47 PB Danielle Sharpe

28.59 PB Camillah Nigatu



400 METER DASH

1:05.49 Camillah Nigatu

1:06.38 Sara Manning

1:08.62 PB Gabriela Lopez



SHOT PUT

22-7 Gabriela Perez

17-6 Samantha Navarrete



BOYS

55 METER DASH

7.20 Omarie Wilmore

7.22 PB Brandon Sagrista

7.39 PB Chad Manning



200 METER DASH

24.05 PB Anthony Bodero 24th

24.41 PB Omarie Wilmore 30th

25.07 PB Chad Manning



400 METER DASH

53.45 PB Anthony Bodero

54.69 PB Chad Manning

56.44 PB Brandon Sagrista



SHOT PUT

35-10 PB Demetrie Samayoa

25-9.5 Belal Embaby