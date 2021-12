Bloomfield HS hosts annual Girls Holiday Wrestling Tournament

Connect on Linked in

BLOOMFIELD, NJ — Bloomfield High School hosted its annual Girls Holiday Wrestling Tournament on Dec. 27.

The tournament featured several schools throughout the state.

Here are the results in the finals and third-place bouts:

FINALS:

100: Olivia Klein (Paramus) decisioned Aaliyah Payne-Parris (Newton) 7-0.

107: Samantha Dupree (Ewing) decisioned Emme Hoarle (Somerville) 6-3.

114: Riley Lerner (Cedar Creek) decisioned Valarie Maldonado (Somerville) 8-2.

120: Katrina Kling (Warren Hills) pinned Kira Pipkins (Bloomfield) 4:57.

126: Natalie Tucker (Vernon) major decisioned Sydney Holder (High Point) 18-5.

132: Stephanie Fingerman (Ocean Township) pinned Isabella Bobadilla (Nutley) 2:12.

138: Jayla Hahn (Central Regional) pinned Isabella Martin (Ridgewood) 3:55.

145: Taylor Peterson (Garfield) pinned Draydon Charman (Vernon) 3:08.

152: Sophia Lombardo (High Point) decisioned Jenna Fillieri (Immaculate Conception) 5-4.

165: Kierra Hubmaster (Kittatinny Regional) pinned Noelle Gaffney (High Point) 2:50.

185: Amanda Pace (North Bergen) pinned Esther Gratia (West Orange) 1:11.

235: Gianna Faura (Bloomfield) pinned Isabella Kuzmich (Morris Hills) 0:25.

THIRD-PLACE CONSOLATIONS

100: Jasmine Yalowitz (Fort Lee) decisioned Gianna Hernandez (Lakeland) 4-1.

107: Ava Krzykalski (Lyndhurst) pinned Joan Vince (Vernon) 1:03.

114: Kelsey Birchenough (High Point) pinned Anna Regalado (Lakeland) 1:55.

120: Natalia Morales (Hackensack) pinned Ava Hosonitz (Morris Hills) 3:06.

132: Layla Wiggins (Warren Hills) pinned Leydi Maya (North Bergen) 0:14.

138: Carney Wyble (High Point) pinned Angela Gjini (Ramsey) 2:14.

145: Kamila Castro (Ridgewood) pinned Charlotter Flatt (Vernon) 1:03.

152: Amaya Hernandez (Central Regional) pinned Ve’shae Polite (Elmwood Park) 0:38.

165: Kailin Lee (Newton) pinned Marley Jackson (Immaculate Conception) 1:30.

185: Shaelie Young (Gateway/Woodbury) pinned Caitlin Hart (Vernon) 1:27.

235: Caroline Biegel (Lakeland Regional) pinned Ava Filieri (Immaculate Conception) 0:36.

Photos Courtesy of Ryan Smircich/Bloomfield HS wrestling head coach