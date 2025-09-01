Here are the 2025 Glen Ridge HS fall team schedules

GLEN RIDGE, NJ — The Glen Ridge High School fall teams are getting ready for their seasons.
The following are schedules for football, boys soccer, girls soccer, girls volleyball, girls tennis and field hockey:
Football
- Sept. 6: vs. Whippany Park, noon
- Sept. 13: vs. Central, noon
- Sept. 19: at Hanover Park, 7 p.m.
- Sept. 26: at Hoboken, 7 p.m.
- Oct. 4: vs. Newark Collegiate Academy, 2 p.m.
- Oct. 11: vs. Cedar Grove, noon
- Oct. 17: at Verona, 7 p.m.
- Oct. 25: at Dwight Morrow, 1 p.m.
Boys soccer
- Sept. 2: at Seton Hall Prep, 4 p.m.
- Sept. 6: at Paramus, 10:30 a.m.
- Sept. 8: Belleville, 4 p.m.
- Sept. 10: Livingston, 4 p.m.
- Sept. 15: at Verona, 4 p.m.
- Sept. 18: at Millburn, 4 p.m.
- Sept. 20: at Orange, 10 a.m.
- Sept. 22: at West Essex, 6:30 p.m.
- Sept. 24: at Newark Academy, 6 p.m.
- Sept. 29: at Montclair, 4 p.m.
- Oct. 3: Old Tappan, 4 p.m.
- Oct. 6: Montclair Kimberley Academy, 4 p.m.
- Oct. 9: Caldwell, 4 p.m.
- Oct. 11: at Jonathan Dayton, 10 a.m.
- Oct. 13: Emerson, 4 p.m.
- Oct. 17: at Columbia, 4 p.m.
- Oct. 29: at North Bergen, 5 p.m.
Girls soccer
- Sept. 3: at West Essex, 7 p.m.
- Sept. 5: at Newark Academy, 4 p.m.
- Sept. 9: Nutley, 4 p.m.
- Sept. 11: Verona, 4 p.m.
- Sept. 13: at Union City, 11:30 a.m.
- Sept. 16: Mount St. Dominic, 4 p.m.
- Sept. 18: at Caldwell, 4 p.m.
- Sept. 25: Millburn, 4 p.m.
- Oct. 7: West Orange, 4 p.m.
- Oct. 13: at Bloomfield, 4 p.m.
- Oct. 14: at Montclair Kimberley Academy, 4 p.m.
- Oct. 20: Science Park, 4 p.m.
- Oct. 22: Arthur L. Johnson, 4 p.m.
- Oct. 27: at Newark Tech, 4 p.m.
- Oct. 28: Kent Place, 4 p.m.
Girls volleyball
- Sept. 4: at Bloomfield, 4 p.m.
- Sept. 8: Caldwell, 4 p.m.
- Sept. 10: at Arts, 4 p.m.
- Sept. 15: at Payne Tech, 4 p.m.
- Sept. 17: Cedar Grove, 4 p.m.
- Sept. 22: at Belleville, 4 p.m.
- Sept. 24: East Orange Campus, 4 p.m.
- Sept. 27: at Milburn tournament,8:30 a.m.
- Sept. 29: Bloomfield, 4 p.m.
- Oct. 1: at Caldwell, 4 p.m.
- Oct. 6: Payne Tech, 4 p.m.
- Oct. 8: at Cedar Grove, 4 p.m.
- Oct. 10: at West Esse, 4 p.m.
- Oct. 14: Belleville, 4 p.m.
- Oct. 16: at Montclair, 7 p.m.
Girls tennis
- Sept. 3: at Verona, 4 p.m.
- Sept. 5: Livingston, 4 p.m.
- Sept. 8: Mount St. Dominic, 4 p.m.
- Sept. 10: at Columbia, 4 p.m.
- Sept. 12: West Orange, 4 p.m.
- Sept. 15: at Newark Academy, 4 p.m.
- Sept. 17: Caldwell, 4 p.m.
- Sept. 19: Millburn, 4 p.m.
- Sept. 22: at West Essex, 4 p.m.
- Sept. 24: at Montclair Kimberley Academy, 4 p.m.
- Sept. 26: at Montclair, 4 p.m.
Field hockey
- Sept. 3: at Kent Place, 4 p.m.
- Sept. 4: Mount St. Dominic, 4 p.m.
- Sept. 6: Montclair, 10 a.m.
- Sept. 8: at Westfield, 4 p.m.
- Sept. 10: Cranford, 4 p.m.
- Sept. 12: Newark Academy, 4 p.m.
- Sept. 16: Scotch Plains–Fanwood, 4 p.m.
- Sept. 20: at Millburn, 10 a.m.
- Sept. 25: at Caldwell, 4 p.m.
- Sept. 27: at Montclair Kimberley Academy, 10 a.m.
- Sept. 29: Oak Knoll, 4 p.m.
- Oct. 7: at Summit, 4 p.m.
- Oct. 9: at Verona, 4 p.m.
- Oct. 11: at Columbia, 12:30 p.m.
- Oct. 13: at Governor Livingston, 4 p.m.
- Oct. 15: A.L. Johnson, 4 p.m.
- Oct. 29: Pequannock, 4 p.m.