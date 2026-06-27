June 27, 2026

Author's Other Posts

Music on Main Street in Orange EO-Music on Main-C

Music on Main Street in Orange

June 24, 2026 2
Orange park hosts basketball tournament – PHOTO GALLERY EO-Juneteenth BBall1-C

Orange park hosts basketball tournament – PHOTO GALLERY

June 24, 2026 27
West Orange Cowboys enjoy 60th reunion – PHOTO GALLERY WO-60th Reunion3-C

West Orange Cowboys enjoy 60th reunion – PHOTO GALLERY

June 24, 2026 42
Maplewood celebrates Juneteenth – PHOTO GALLERY MAP-Juneteenth Party37-C

Maplewood celebrates Juneteenth – PHOTO GALLERY

June 24, 2026 37

Related Stories

EO-Music on Main-C
1 minute read

Music on Main Street in Orange

Joe Ungaro June 24, 2026 2
EO-Juneteenth BBall1-C
1 minute read

Orange park hosts basketball tournament – PHOTO GALLERY

Joe Ungaro June 24, 2026 27
GR-2026 Graduation7-C
3 minutes read

Class of 2026 receive their diplomas

Daniel Jackovino June 24, 2026 35
MAP-CHS2026 Grads1-C
2 minutes read

Class of 2026 get their diplomas

Editor June 24, 2026 45
WO-60th Reunion3-C
1 minute read

West Orange Cowboys enjoy 60th reunion – PHOTO GALLERY

Joe Ungaro June 24, 2026 42
WO-2026Graduation5-C
1 minute read

Diplomas for the West Orange High School Class of 2026 – PHOTO GALLERY

Editor June 24, 2026 43

LOCAL SPORTS

Glen Ridge HS boys lacrosse players earn honors B-LAX-GR 1

Glen Ridge HS boys lacrosse players earn honors

June 24, 2026 17
Columbia HS girls lacrosse players gain honors G-LAX-CHS Abel2 2

Columbia HS girls lacrosse players gain honors

June 24, 2026 16
Bloomfield HS spring athletes earn honors SOFT-BHSvNHS6 3

Bloomfield HS spring athletes earn honors

June 24, 2026 16
Orange park hosts basketball tournament – PHOTO GALLERY EO-Juneteenth BBall1-C 4

Orange park hosts basketball tournament – PHOTO GALLERY

June 24, 2026 27

You may have missed

MAP-Sundown Music2-C
1 minute read

Saturday evening music returns to Spiotta Park in South Orange

Joe Ungaro June 24, 2026 1
EO-Music on Main-C
1 minute read

Music on Main Street in Orange

Joe Ungaro June 24, 2026 2
John “Jack” Cowen
3 minutes read

John “Jack” Cowen

Obituaries Editor June 26, 2026 11
Vito Rocco Potenzone
1 minute read

Vito Rocco Potenzone

Obituaries Editor June 26, 2026 8