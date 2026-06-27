Saturday evening music returns to Spiotta Park in South Orange
Forget the Whale appeared Saturday evening in Spiotta Park. The New Jersey-based, female-fronted band brought an energetic blend of pop and rock with catchy, sing-along tunes and a brassy horn. Upcoming Saturday evening concerts in the park include Tycoon Dog on June 27; Becky Crosby on July 4; Viva Flamenco on July 11; Andy Lackow & Mess Around on July 18; Eric & Alina on July 25; Eli Bolin & Allison Posner on Aug. 1; David Easton Band on Aug. 8; Yvonnick Prené on Aug. 15; Laredo on Aug. 22; Down To The Quick With Sarah Hodd on Aug. 29; Valarie Adams & The Dimensions Band on Sept. 5.