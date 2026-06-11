BLOOMFIELD — Bloomfield High School recently honored its senior student-athletes on their college decisions during a ceremony.
The following are the student-athletes, their sports and their college decisions:
Baseball
- Braeden Weber – Brookdale Community College
- Damyan Ortega – Union County College
Football
- Tyler Frantantoni – Montclair State University
- Josh Plonski – Caldwell University
Volleyball
- Adrian Santos – Immaculata University
Soccer
- Ethan Johns – Eastern University
- Adrian Rey – Caldwell University
Track & Field
- Lennox McPherson-Abrams – Essex County College
- Thalia Bell – Hofstra University
- Marcel Rosario – Felician University
- Emily Brodowski – Fairleigh Dickinson University–Madison
- Shane Fernandez – Caldwell University
- Jeremy Tejada – Fairleigh Dickinson University–Teaneck
Cross-Country/Track & Field
- Madison Bernhard – Montclair State University
- Jon Zeqa – Drew University
Wrestling
- Leanna Noel – Felician University
- Saharia Quamina – Western New England University
Cheerleading
- Jasnelly Alarco – Montclair State University
Photos Courtesy of Jerry Simon
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