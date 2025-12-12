Belleville HS winter teams schedules
BELLEVILLE, NJ — The Belleville High School basketball and wrestling teams are getting ready for their seasons this winter.
The following are their schedules:
Boys basketball
- Dec. 13: at Technology, 11 a.m.
- Dec. 16: Newark Academy, 4 p.m.
- Dec. 18: at Shabazz, 7 p.m.
- Dec. 22: at Weequahic, 7 p.m.
- Dec. 27: North Arlington tournament, vs. Weehawken, 1:30 p.m.
- Dec. 29: North Arlington tournament, vs. North Arlington, 4:30 p.m.
- Dec. 30: North Arlington tournament, vs. Bergen County Tech, 3 p.m.
- Jan. 5: at Kearny, 7 p.m.
- Jan. 8: West Caldwell Tech, 4 p.m.
- Jan. 13: at Cedar Grove, 7 p.m.
- Jan. 15: at Montclair Kimberley Academy, 4 p.m.
- Jan. 17: at West Essex, 11:30 a.m.
- Jan. 20: Verona, 7 p.m.
- Jan. 22: at Newark Academy, 4 p.m.
- Jan. 24: Nutley, 11:30 a.m.
- Jan. 26: Bard, 7 p.m.
- Jan. 27: Shabazz, 7 p.m.
- Feb. 2: Marion P. Thomas Charter, 4 p.m.
- Feb. 5: at West Caldwell Tech, 7 p.m.
- Feb. 9: Newark School of Global Studies, 4:15 .m.
- Feb. 10: Cedar Grove, 7 p.m.
- Feb. 12: Montclair Kimberley Academy, 7 p.m.
- Feb. 17: at Verona, 5:30 p.m.
- Feb. 19: at North Star Academy, 7 p.m.
Girls basketball
- Dec. 16: at Newark Collegiate Academy, 4 pm.
- Dec. 18: Bard, 4 p.m.
- Dec. 20: Orange, 11:30 a.m.
- Dec. 22: Clifton, 4:15 p.m.
- Jan. 3: Cedar Grove, 11:30 a.m.
- Jan. 6: at St. Benedict’s Prep, 4 p.m.
- Jan. 8: at West Caldwell Tech, 4 p.m.
- Jan. 10: at Montclair Kimberley Academy, 10 a.m.
- Jan. 12: Newark School of Global Studies, 4 p.m.
- Jan. 13: Weequahic, 4 p.m.
- Jan. 15: Barringer, 4 p.m.
- Jan. 17: Butler, 11:30 a.m.
- Jan. 20: at Science Park, 4 p.m.
- Jan. 22: Newark Collegiate Academy, 4 p.m.
- Jan. 23: at Bergenfield, 4:30 p.m.
- Jan. 27: at Bard, 4 pm..
- Feb. 3: St. Benedict’s Prep, 4 p.m.
- Feb. 5: West Caldwell Tech, 4 p.m.
- Feb. 6: Garfield, 4:30 p.m.
- Feb. 10: at Weequahic, 4 p.m.
- Feb. 12: at Barringer, 4 pm..
- Feb. 14: Lodi, 10:30 a.m.
- Feb. 17: Science Park, 4 p.m.
Boys wrestling
- Dec. 17: Glen Ridge, 5 pm.
- Dec. 19: East Orange Campus, 5 pm..
- Dec. 20: Kearny tournament, 9 a.m.
- Dec. 27: home tri meet vs. Middlesex, Plainfield, 9 a.m.
- Jan. 3: at Union City tri meet, with Rutherford, Montclair, 9 a.m.
- Jan. 7: at Montclair, 6 p.m.
- Jan. 9: Passaic, 5 p.m.
- Jan. 10: seventh annual Belleville tournament, 9 a.m.
- Jan. 14: at St. Benedict’s Prep, 6 p.m.
- Jan. 16: at Nutley, 4 p.m.
- Jan. 17: at Kearny quad, with Orange, Bloomfield, 9 a.m.
- Jan. 21-22, Essex County Tournament, at Richard J. Codey Arena.
- Jan. 23: Irvington, 5 p.m.
- Jan. 28: at Millburn, 6 p.m.
- Jan. 30: at Paterson Kennedy, 5 p.m.
- Jan. 31: at North Bergen, with Ridgefield Park, 9 a.m.
- Feb. 4: Lyndhurst and Ridgewood, 5 pm..
- Feb. 7: at Lodi, with Fort Lee, 9:30 a.m.
- Feb. 11: Dover, 5:30 p.m.
- Feb. 21: at Ramapo, with Glen Rock and Hackensack, 9 a.m
Girls wrestling
- Dec. 21: at Bloomfield tournament, 9 a.m.
- Jan. 4: at Elizabeth tournament, 9 a.m.