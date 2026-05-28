Paul Robeson HS All-Star Football Classic to take place June 9
EAST ORANGE — The 32nd Paul Robeson High School All-Star Football Classic will take place Tuesday, June 9, at Robeson Stadium in East Orange.
The game features graduating seniors from Essex, Union and Hudson counties (East) and Passaic, Morris and Sussex counties (West).
EAST roster
0 East Orange Quadir Parrish LB 5’9 185
1 Hillside Kamari Robinson DB 5’9 180
2 Glen Ridge Zach Konetzni Skill 5’10 170
3 Union City Nathan Fitch DB 6’1 165
4 Hoboken Isaiah Blanks QB 5’10” 220
5 Lincoln Dorrell Crutcher Skill 6’2, 175
6 Caldwell Nick Moyano LB 5’11 190
7 Bayonne Nico Sampson QB 6’2,190
8 Weequahic Xavier Smith Skill 5’8 160
9 West Orange Bashir Moss DB 6’0 175
10 East Orange Robert Minter DB 5’9 170
11 Newark Central Zamar Carr DB 5’7 135
12 Orange Aaron Biart DL 6’1/190
13 West Orange Jeremiah Barnes Skill 6′ 1 165
14 East Orange Abdoul Kafando LB 5’10 220
15 Abraham Clark Shymir Burgess Skill 5’8 170
16 WestSide Jayrice Warde LB 6’0 189
17 Dickinson Jewvin Vil Skill 5’11 185
18 Livingston Matt Steiner DL 6’3 – 200
19 Irvington Najohn Eley TE 5’9 195
20 Nutley Jalyn Caraballo DL 6’2 190
21 Weequahic Zamar Garmony RB 5’8 170
22 Seton Hall Prep Matthew Bednarski DB 5’11 185
23 Union Tryronn Walker DB 5”11 170
24 Livingston Christian Giordano TE 6’2 215
25 Bayonne Deon McKinnon DB 6’0 175
26 Caldwell Teagan McOmish DL 6’3 210
27 Irvington Aiden Smith DB 5’6 170
28 Union Elijah Walton-Damiao LB 6’1 200
30 Dickinson Dashawn Fairfax RB 6’1 210
31 Malcolm X Shabazz Basit Raimi Kicker 6’ 180
32 Montclair Kimberley Academy Nate Chou Skill 6’1, 185
34 West Orange Micah Howell LB 5’11 200
35 Verona Finn Macevoy LB 5’11 185
45 Verona Ryan Cavallo Long Snapper 6′ 1 215
50 Hillside Daysun Looby DL 6’2 250
51 Newark Central Mamoudou Kamara DL 6’2 225
52 West Orange Greg Andrews OL 6’ 275
53 East Orange Karl Clarke OL 5’11 260
54 Barringer Sincere Charles OL 6’3 280
55 Newark Central Louikenson Jn Baptiste OL 6’3 256
56 Livingston Shawn Labady OL 6’4 – 250
58 Arthur L. Johnson John Brown DL 6’3 205
65 Montclair Kimberley Academy Charlie O’Hara OL 5’11, 295
69 Bloomfield Shane Fernandez DL 6’1 315
70 Malcolm X Shabazz De’Vonta Harris OL 5’11 215
74 Union City Adrian Woodall OL 6’4 330
75 Belleville Keith Greeley OL 6’0 250
95 Union City Adrian Villalta DL 5’10 280
Mark Ingram Newark Central Head Coach
Marc Polynice Glen Ridge Defensive Coordinator
Khalfani Alleyne West Orange Offensive Coordinator
Chris Strumolo Glen Ridge Assistant Coach
Chris Helm Nutley Assistant Coach
Joe Borkowski Hoboken Assistant Coach
Maurice Ware Jr Newark Central Assistant Coach
Elijah Green Newark Central Assistant Coach
Baj Rowe East Orange Assistant Coach
Jarell Jarrett Hoboken Assistant Coach
Sabino Copolla Nutley Assistant Coach
WEST roster
Boonton HS Jack McLaughlin C/DT 6’0, 285
Butler Cole Benicasa OL 6’4″ 265
Butler Peyton Kiburz LB/DE 6’1 200
Butler David Smith QB 5’8 175
Butler Nick Parkinson Safety 5’11” 185
Chatham HS Charlie Murray LB / OG 5’10” 205
Dover Bradyn Brown OL/DL 6’4, 285
Hackettstown Matt Tyburczy LB / RB / WR 6’0, 200
Hanover Park HS Gianmarco Canziani Center 5’11” 195
Hanover Park HS Angelo Chirichiello DLine 5’10” 190
Hanover Park HS Dante Rosato RB 5’9”
High Point HS Ruben Rivera DT 5’10 295
High Point HS Conner Hemmer OL/DL 6’3, 235
High Point HS Jerron Martress RB/LB 6’0 200
Hopatcong HS Michael Certo OLB/RB 5′ 8″
Kittatinny Vinny Falchetta DB/WR 6’1 185
Kittatinny Niko Martinez FS/ WR 5’10 165
Kittatinny Jack Brex QB/DE 6-1 220
Lakeland HS Roland Theriault Punter, TE/DE 6’3″, 215
Madison HS Alex Arndt OL/DL 6´5 250
Madison HS Dylan Staar OL/DL 6´1 230
Manchester HS Max Martinez OG, DT 5’10” 240
Manchester HS Ty’ree Gunthrope RB/LB 5’9″ 170
Morris Catholic Isaiah Francois LB 5-10 180
Morris Catholic LaQuan Worthy OL/DL 6-2 240
Morristown Jahaziel Torres DL 5’10, 190
Morristown Jake Brough OLB/DL/TE 5’11, 180
Morristown Beard Darius Payne DB 5’10, 170
Mount Olive Tom Canning OLB/WR 6’1, 190
Mount Olive Frank Gallo Safety/QB 5’10 185
Parsippany HS Mostafa Abdelhamed OL/DL 6’0, 275
Passaic HS Shareef Griggs QB, WR, SS 6’2 175
Passaic Tech Michael Moro LB 6′ 210
Passaic Tech Nicholas Dragone Punter/Kicker 5’10 155
Passaic Tech Gabriel Miles QB 6′ 200
Passaic Tech Jose Trinidad Slot/DB, Ret. 5’6 135
Passaic Valley Richard Breitwieser OL/DL 5’11” 190
Passaic Valley Christian Meletta LB 6’2″, 215
Paterson Eastside Nehemiah Boreland DT 5’9, 265
Paterson Eastside Tarik Maddo Kicker LB 6’2, 230
Paterson Kennedy NOEL PIMENTEL OL/DL 6’1 280
Pequannock Dylan Roemmele RB 5’8″, 190
Pope John Prince Joshua WR 5’10 155
Wallkill Valley Ethan Alfonso WR/CB 5’11 184
Wallkill Valley Connor Hoebee WR/FS
Wayne Hills Evan Taibl OL/DL 5’11 250
West Milford Nick Triverio CB 5’11 180
West Milford Aydin Deane QB 6’1 205
West Milford Jeff Papienuk RB/DL/LB 28 5’11 215
Casey Flynn Head Coach
Ryan Gresik Offensive Coordinator
Chet Parlavecchio Jr. Defensive Coordinator
Chet Parlavecchio Sr. Special Teams
Marc Parlavecchio Assistant Coach
Jarrod Rogers Assistant Coach