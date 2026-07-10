Robert C. Martin passed away on July 4, 2026. Born in Orange, New Jersey, Robert lived in Bloomfield for many years. He worked in the trucking industry for over 40 years.

Robert is survived by his sister-in-law, Diane Martin, wife of his late brother Joseph; his nephews, Jesse and Jonathan; his niece, Holly, and their families. He is also survived by his lifelong companion, Rosemary Diletto. He was predeceased by his best friend, Claude Diletto. Private services will be held. Arrangements by O’Boyle Funeral Home, Bloomfield. Please express condolences at www.oboylefuneralhome.com

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