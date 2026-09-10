PHOTOS: Bloomfield HS girls volleyball team hosts Union Catholic

This slideshow requires JavaScript.
BLOOMFIELD — The Bloomfield High School girls volleyball team hosted Union Catholic on Sept. 3. The Bengals lost in three games to move to 1-1. In the season opener, Bloomfield lost to East Orange Campus in two games on Sept. 2 at East Orange.
Schedule
Sept. 11: at Watchung Hills, 4:15 p.m.
Sept. 14: at Montclair, 4 p.m.
Sept. 16: at West Orange, 5:15 p.m.
Sept. 17: Newark Academy, 4 p.m.
Sept. 19: Westfield, Watchung Hills, 9 a.m.
Sept. 22: Nutley, 4 p.m
Sept. 23: Science Park, 4 p.m.
Sept. 28: East Orange Campus, 4 p.m.
Sept. 30: Montclair Kimberley Academy, 4 p.m.
Oct. 5: at Newark Academy, 4 p.m.
Oct. 7: West Orange, 4 p.m.
Oct. 9: Ridge, 4 p.m.
Oct. 10: at Cedar Grove, 10 a.m.
Oct. 12: at Fair Lawn, 4:15 p.m.
Oct. 13: at Nutley, 4 p.m.
Oct. 22: at Hoboken, 4:30 p.m.
Oct. 26: Colonia, 4 p.m.
Photos Courtesy of Jerry Simon