Former Irvington HS football players compete on college teams
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IRVINGTON — As the college football season kicks off this week, here is a list of 27 former Irvington High School players who are competing for their respective institutions:
Adon Shuler, Notre Dame.
Mikai Gbayor, Florida State.
Nasir Addison, Kentucky.
Maraad Watson, Texas.
Vaboue Toure, Penn State.
Cam Richardson, Stanford.
Jasin Shiggs, Nebraska.
Justin Evans-Jenkins, Nebraska.
Famah Toure, Rutgers.
Zaire Angoy, Rutgers.
DJ Mangan, Buffalo.
Zakaa Brown, Towson.
Jahide Lesaine Jr., Monmouth.
Tyler James, Wagner.
Jachai Littlejohn, East Stroudsburg.
Roneil Roman, American International.
Aston Martin, Franklin Pearce.
Ismail Shabazz, Franklin Pierce.
Zaheem Crawford-Patterson, Gannon.
Mohammed Diakite, Seton Hill.
Omar Morris-Jackson, Seton Hill.
Rakem Ross, Kean.
Cedrck Raymond, Kean.
Kareem Corey, Kean.
Christiano Pittman, William Paterson.
Karl Oliver, Keystone.
Jayden Herron, Delaware Valley.
Note — Shuler, a junior safety, has been named as a preseason All-American by Lindy’s publication.
Photos by Joe Ragozzino