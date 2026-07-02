Nutley HS senior athletes announce college decisions
NUTLEY — The following Nutley High School senior student-athletes were honored during a ceremony announcing their college decisions:
Baseball
Charles “CJ” Giachetti – Centenary University
Eugenio Roman – Centenary University
Lacrosse
Michael Koster – Westminster College
Angelo Albanese – Ursinus College
Track and field
Ryan Niland – Kean University
Damien Muffolini – Wilkes
Cross-Country
Meya Ranges – West Chester
Wrestling
Chris Cifelli – Centenary University
Football
Santino Cundiff – Westminster College
Zahir Washington – Keystone College
Cheer
Ava Iacona – Montclair State
Volleyball
Sydney Tramontana – Ramapo College
Dance
Naomi We – Ohio State
Photo Courtesy of Nutley High School