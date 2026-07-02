July 2, 2026

Author's Other Posts

Bloomfield Jr. Bengals accept football and cheerleading registration LOGO-BLM Jr. Bengals

Bloomfield Jr. Bengals accept football and cheerleading registration

July 2, 2026 3
World Cup parties in Maplewood MAP-World Cup6-C

World Cup parties in Maplewood

July 1, 2026 15
Celebrating Independence Day MAP-Generic Fireworks-C

Celebrating Independence Day

July 1, 2026 18
Glen Ridge HS student Jackson Goldberg creates popular youth flag football program at elementary school FLAG-GR Goldberg

Glen Ridge HS student Jackson Goldberg creates popular youth flag football program at elementary school

June 30, 2026 28

Related Stories

FOOT-GRvHP2
4 minutes read

UPDATED No. 2: Paul Robeson HS All-Star Football Classic to take place June 9

Editor June 9, 2026 313
BASE-NHSvWV 0011
2 minutes read

UPDATED: Nutley HS baseball team reaches state sectional semifinals, finishes 16-win season

Joe Ragozzino June 25, 2026 217
NUT-Greco Scholarship
4 minutes read

Sajle/Greco scholarship awarded to NHS Senior Chris Kovacs

Editor May 27, 2026 290
LOGO-Nutley
4 minutes read

Nutley HS track teams excel, girls win Super Essex Conference–Liberty Division meet title

Editor May 26, 2026 142
SOFT-NHSvBHS1
2 minutes read

Nutley HS softball team has good run in the Essex County Tournament

Editor May 26, 2026 136
BASE-NHSvSHP12
2 minutes read

Nutley HS baseball team is Greater Newark Tournament runner-up

Editor May 25, 2026 140

LOCAL SPORTS

Nutley HS senior athletes announce college decisions SPORTS-NHS signings 1

Nutley HS senior athletes announce college decisions

June 25, 2026 1
Belleville HS senior athletes announce college decisions G-SOCCER-BEL Almodovar signs 2

Belleville HS senior athletes announce college decisions

June 25, 2026 4
Bloomfield Jr. Bengals accept football and cheerleading registration LOGO-BLM Jr. Bengals 3

Bloomfield Jr. Bengals accept football and cheerleading registration

July 2, 2026 3
Bloomfield High School Alumni Football Camp — Photo Gallery and Vidoes FOOT-BLM camp10 4

Bloomfield High School Alumni Football Camp — Photo Gallery and Vidoes

June 30, 2026 4

You may have missed

SPORTS-NHS signings
1 minute read

Nutley HS senior athletes announce college decisions

Editor June 25, 2026 1
G-SOCCER-BEL Almodovar signs
1 minute read

Belleville HS senior athletes announce college decisions

Joe Ragozzino June 25, 2026 4
LOGO-BLM Jr. Bengals
1 minute read

Bloomfield Jr. Bengals accept football and cheerleading registration

Editor July 2, 2026 3
FOOT-BLM camp10
1 minute read

Bloomfield High School Alumni Football Camp — Photo Gallery and Vidoes

Joe Ragozzino June 30, 2026 4