Columbia HS girls basketball team schedule

MAPLEWOOD/SOUTH ORANGE, NJ — The Columbia High School girls basketball team will tip off the season.
Here is the schedule
- Dec. 16: Payne Tech, 7 p.m.
- Dec. 18: at Verona, 4 p.m.
- Dec. 20: at Glen Ridge, 1 p.m.
- Dec. 22: Watchung Hills, 7 p.m.
- Dec. 27 and 29: Bound Brook holiday tournament.
- Jan. 3: Hasbrouck Heights, 11:30 a.m.
- Jan. 6: Newark Academy, 7 p.m.
- Jan. 8: at Elizabeth, 4:30 p.m.
- Jan. 10: Bloomfield, 1 p.m.
- Jan. 13: at Montclair, 5:30 p.m.
- Jan. 15: Newark Central, 7 p.m.
- Jan. 17: at Nutley, 11 a.m.
- Jan. 20: Scotch Plains-Fanwood, 7 p.m.
- Jan. 22: at Payne Tech, 4 p.m.
- Jan. 24: Dayton, 1 p.m.
- Jan. 27: Verona, 7 p.m.
- Feb. 3: at Newark Academy, 4 p.m.
- Feb. 10: Montclair, 7 p.m.
- Feb. 12: at Central, 4:30 p.m.
- Feb. 14, Essex County Tournament semifinals.
- Feb. 17: at Dayton, 5:30 p.m.